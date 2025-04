Israël zegt heffingen voor producten uit VS snel te verlagen

WASHINGTON (ANP) - Israël is van plan importheffingen voor Amerikaanse goederen te verlagen en handelsbarrières voor de Verenigde Staten weg te nemen, zei premier Benjamin Netanyahu. Hij was de eerste buitenlandse regeringsleider die handelsgesprekken voerde met de Amerikaanse president Donald Trump sinds diens aankondiging van extra importheffingen voor vrijwel alle landen ter wereld.

"We zijn van plan dat heel snel te doen", zei Netanyahu na zijn gesprek met Trump, die woensdag een importbelasting van 17 procent voor Israëlische producten aankondigde. De VS zijn tegelijkertijd de belangrijkste bondgenoot van Israël, dat een oorlog uitvecht tegen de militante beweging Hamas in Gaza.