Jumbo benoemt Tom Heidman tot interim-topman

VEGHEL (ANP) - Supermarktketen Jumbo heeft Tom Heidman aangesteld als interim-topman als opvolger van Ton van Veen. Hij heeft al verschillende directiefuncties gehad, onder andere bij Albert Heijn, Gall & Gall en Retail Network, maakte Jumbo donderdag bekend.

Van Veen kondigde in januari zijn vertrek aan, zonder duidelijke reden. Hij treedt af op 1 april, Heidman gaat op 1 maart van start bij Jumbo. De twee kennen elkaar al langer, onder meer van de overnames van Super de Boer en C1000.

"Totdat een nieuwe bestuursvoorzitter is aangesteld, zal Tom Heidman als interim-CEO de leiding van Koninklijke Jumbo Food Groep op zich nemen", maakte Jumbo bekend tegelijkertijd met de publicatie van zijn jaarverslag.

De 55-jarige Van Veen was jarenlang financieel directeur van de keten uit Veghel. In 2022 deed hij een stap terug door die bestuursfunctie te verruilen voor een rol als commissaris, om meer tijd voor familie en zaken buiten Jumbo te hebben. Later werd hij echter gevraagd terug te keren in het dagelijkse bestuur, omdat toenmalig Jumbo-topman Frits van Eerd verdachte was geworden in een witwaszaak.