Veel politie-inzet na 'brutale' inbraak Bijenkorf in Eindhoven

EINDHOVEN (ANP) - De politie is donderdagochtend met zeker tien agenten aanwezig bij een filiaal van de Bijenkorf in Eindhoven, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Iets na 06.00 uur is ingebroken bij een juwelier in het warenhuis. Het is onduidelijk of daarbij iets is buitgemaakt. Er is nog niemand aangehouden.

"Iemand heeft redelijk brutaal ingebroken door een ruit te vernielen aan de voorzijde van het pand", zegt de woordvoerder van de politie. De verdachte is de Bijenkorf "ingerend" en heeft "als een dolle vitrines kapotgeslagen", zegt hij.

De politie was snel ter plaatse en zette hondengeleiders in. "Maar de persoon of personen waren even snel weg als ze het pand inkwamen." De politie doet momenteel sporenonderzoek in de Bijenkorf en vraagt camerabeelden op uit het winkelgebied rond het warenhuis.