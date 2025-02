Dit zijn de 10 beste stranden ter wereld volgens TripAdvisor (de nummer 1 is vrij dichtbij)

Nog geen vakantiebestemming uitgekozen voor de zomer en zin in witte stranden en een blauwe zee? Dan biedt TripAdvisor inspiratie met de jaarlijkse verkiezing voor de beste stranden.

Het platform voor reisbeoordelingen heeft de wereldwijde top 25 van beste stranden samengesteld. “De lijst van dit jaar beslaat een ongelooflijke zes continenten en 50 landen met meer dan 100 van de allerbeste stranden die de eclectische mix van kustplekken over de hele wereld laten zien”, zei Kristen Dalton, voorzitter van Tripadvisor, in een persbericht.

En het allerbeste strand ter wereld vind je volgens de reiswebsite gewoon op Kreta. Het is Elafonissi Beach. Deze plek aan de zuidwestkust van het eiland, die bekendstaat om zijn roze zand en warme, kristalheldere water, is een toplocatie in mei en september, buiten de zomerdrukte. Elafonissi Beach staat voor het eerst sinds 2021 weer op de lijst.

“Kreta is het grootste Griekse eiland en staat ook bekend als de geboorteplaats van de oude Minoïsche beschaving, waardoor het de perfecte locatie is voor het verkennen van oude ruïnes en historische locaties” naast de spectaculaire stranden, aldus TripAdvisor.

Op nummer 2 staat Banana Beach in Phuket, Thailand. Dit is een geweldig strand voor parasailing, duiken en snorkelen. Wit zand, rustig water en wateractiviteiten zijn de verkoopargumenten voor nummer 3: Eagle Beach in Oranjestad, Aruba.

Het beste Amerikaanse strand - nummer 4 op de wereldwijde lijst - is Siesta Beach in Florida. Het poederzand en de schelpen geven het strand zijn allure. In het voor- en najaar is het er minder druk en zijn de temperaturen gematigder dan in de zomermaanden.

Praia da Falésia in Algarve, Portugal, sluit de top 5 af met dramatische kliffen en goudkleurig zand.

Top 10 stranden in de wereld voor 2025:

1. Elafonissi Beach, Kreta, Griekenland

2. Banana Beach, Phuket, Thailand

3. Eagle Beach, Oranjestad, Aruba

4. Siesta Beach, Siesta Key, Florida

5. Praia da Falésia, Algarve, Portugal

6. Playa Varadero, Varadero, Cuba

7. Bavaro Beach, Punta Cana, Dominicaanse Republiek

8. Playa de Muro, Mallorca, Spanje

9. Kelingking-strand, Nusa Penida, Indonesië

10. Myrtos-strand, Kefalonia, Griekenland

Bron: CNN