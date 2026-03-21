Jury: Musk misleidde aandeelhouders Twitter met tweets

SAN FRANCISCO (ANP) - Met zijn kritische tweets over het bedrijf Twitter dupeerde Elon Musk in 2022 opzettelijk de aandeelhouders van het sociale medium. Dat oordeelde een jury vrijdag in een rechtbank in San Francisco.

Musk kondigde in april 2022 aan dat hij Twitter zou overnemen, maar liet zich daarna meermaals negatief uit over het bedrijf. Hij twitterde destijds onder meer dat er te veel nepaccounts waren op Twitter en dat hij daardoor niet verder kon met de overname van het sociale medium, dat tegenwoordig X heet. Volgens de aandeelhouders deed hij dat om de waarde van het bedrijf te laten dalen. Zij spanden een rechtszaak aan om hem aansprakelijk te stellen voor het waardeverlies.

De aandeelhouders eisen een schadevergoeding. Een van hun advocaten stelt tegenover het Amerikaanse CNBC dat het bedrag kan oplopen tot 2,6 miljard dollar.

Musk, die Twitter in oktober 2022 voor 44 miljard dollar overnam, wilde vrijdag niet reageren. Naar verwachting gaat hij in hoger beroep.