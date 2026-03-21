Trump overweegt militaire operaties Iran af te schalen

Samenleving
door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 1:22
WASHINGTON (ANP)
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt te overwegen om de militaire operaties tegen Iran af te schalen. Hij begon drie weken geleden samen met Israël met het aanvallen van het land en claimt dat de oorlog zo goed als afgerond is.
"We komen heel dicht bij het behalen van onze doelen", schrijft Trump op Truth Social. Hij noemt daarna vijf doelen die bijna bereikt zijn: het verwoesten van Irans raketprogramma, het verwoesten van Irans defensie-industrie, het verwoesten van Irans luchtmacht en marine, het voorkomen dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen en het beschermen van de bondgenoten in het Midden-Oosten.
Trump benadrukt in zijn post ook dat andere landen ervoor moeten zorgen dat de Straat van Hormuz weer veilig wordt. "De Verenigde Staten gebruiken die niet! Als we worden gevraagd, zullen we wel helpen, maar dat zou niet nodig moeten zijn als de dreiging van Iran straks is weggenomen."
