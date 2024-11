Just Eat Takeaway eindigt fors hoger op Amsterdamse beurs

AMSTERDAM (ANP) - Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway is woensdag in een handelssessie bijna 16 procent meer waard geworden op de aandelenbeurs in Amsterdam. Het Nederlands-Britse internetbedrijf verkocht zijn Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub voor miljarden euro's minder dan de aankoopprijs in 2021, maar beleggers waren vooral opgelucht dat Just Eat Takeaway van dit probleemdossier af is.

Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl hoopte met de Amerikaanse aankoop in 2021 een nieuwe markt aan te boren en betaalde op het hoogtepunt van de hausse aan onlinebestellingen een forse prijs voor Grubhub. Maar de overname bleek al gauw een miskoop. De verkoop van Grubhub geeft Just Eat Takeaway waarschijnlijk meer ademruimte dankzij veel lagere operationele kosten, reageerde marktanalist Jean-Paul van Oudheusden van eToro op de deal.

De MidKap eindigde dankzij de koerswinst van Just Eat Takeaway 0,2 hoger op 857,92 punten. De hoofdgraadmeter van de beurs in Amsterdam, de AEX, eindigde 0,3 procent lager op 862,98 punten. Chipbedrijven Besi, ASML en ASMI zaten bij de verliezers met minnen tot 2,4 procent.