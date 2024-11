CU, SGP en CDA waarschuwen voor toezicht op zondagscholen

DEN HAAG (ANP) - De christelijke partijen ChristenUnie, SGP en CDA waarschuwen voor de gevolgen als ook zondagscholen onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs komen. Staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs) werkt aan een wet die regelt dat de inspectie een bezoek kan brengen aan weekendscholen bij signalen van misstanden. CU-leider Mirjam Bikker vreest dat zondagscholen hierdoor verdacht worden gemaakt.

De plannen kwamen ter sprake in het debat over de onrust in Amsterdam vorige week. Minister-president Dick Schoof noemde maandag dat antisemitisme moet worden bestreden in het onderwijs. Zijn grootste zorgen liggen bij de weekendscholen en daarbij verwees hij ook naar de nieuwe wet die in aantocht is. De christelijke partijen vrezen dat onder meer zondagscholen onevenredig worden geraakt.

De wet richt zich volgens CU-leider Mirjam Bikker "niet alleen op de kringen waar het misgaat, maar ziet echt op alles, tot en met de zondagscholen, toe". Zij vindt dat de regels alleen moeten gaan over "de plek waar het misgaat, bijvoorbeeld buitenlandse financiering" en dat zondagscholen of scoutinggroepen niet moeten worden geraakt. CDA-leider Henri Bontenbal vreest dat artikel 23 over de vrijheid van onderwijs in het gedrang komt.