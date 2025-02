Juwelenvervoerder Ferrari Group stijgt bij beursgang op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Ferrari Group, een specialist in het transport van kostbare goederen, kende donderdag een positieve eerste beursdag op het Damrak. Het logistieke bedrijf, dat het transport en de afhandeling van douanediensten voor juwelen, diamanten en kunst regelt, bracht een deel van zijn aandelen voor een introductieprijs van 8,60 euro per stuk naar de Amsterdamse beurs. Inmiddels is een aandeel ongeveer 9,10 euro waard, een stijging van bijna 6 procent ten opzichte van de introductiekoers.

De familie Deiana, die het bedrijf controleert, verkoopt bij de beursgang een belang van ongeveer 25 procent in de groep waarmee ruim 196 miljoen euro wordt opgehaald. De marktwaarde van de groep bedraagt ongeveer 785 miljoen euro. Het is volgens Euronext, de eigenaar van de beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Milaan, de zesde beursgang dit jaar op zijn markten.

Ferrari Group werd in 1959 in Italië opgericht. Het bedrijf is wereldwijd actief en behaalde in 2023 een omzet van 333 miljoen euro. Voor 2024 verwacht het bedrijf een omzet van 345 miljoen tot 350 miljoen euro. Het hoofdkantoor van het bedrijf staat in Londen en de groep heeft ook een vestiging in Nederland. Het bedrijf is niet gerelateerd aan de Italiaanse fabrikant van luxewagens Ferrari, die beursnoteringen heeft in Milaan en New York.