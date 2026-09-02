Kabinet geeft opnieuw deel oliereserve vrij om hoge prijzen

DEN HAAG (ANP) - Een deel van de Nederlandse strategische olievoorraad wordt op de markt gebracht, meldt minister Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei, D66). Het gaat om ongeveer 780.000 vaten in handen van de Staat. In juli werden al 2,7 miljoen vaten olie van de strategische voorraad in handen van commerciële partijen vrijgegeven.

"De internationale oliemarkt blijft onrustig en de olieprijzen zijn hoog. Daarom komen we samen met 31 andere IEA-landen in actie door een deel van onze strategische olievoorraad vrij te geven", aldus de minister. De IEA maakte in maart een afspraak met zijn leden om 400 miljoen vaten olie uit de noodreserves vrij te geven als reactie op de sluiting van de cruciale Straat van Hormuz.

De vrijgegeven voorraad wordt vanaf deze woensdag op de markt gebracht. De helft bestaat uit benzine en de rest uit diesel. Er wordt volgens het ministerie geen kerosine vrijgegeven "omdat Nederland dit achter de hand wil houden voor het geval de situatie verslechtert".