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Zeven Nederlandse atleten naar Brussel voor finale Diamond League

Sport
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 12:48
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BRUSSEL (ANP) - Zeven Nederlandse atleten komen dit weekend in actie tijdens de tweedaagse finale van de Diamond League in Brussel. Vijfvoudig Diamond League-eindwinnares op de 400 meter horden, Femke Broeders-Bol, loopt dit jaar de 800 meter. In de Belgische hoofdstad neemt ze het onder meer op tegen de Zwitserse Europees kampioene Audrey Werro. De Amersfoortse pakte bij de EK vorige maand het brons op haar nieuwe afstand.
Naast Broeders-Bol kwalificeerden ook wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder, Europees kampioenen Nadine Visser (100 meter horden) en Jorinde van Klinken (discuswerpen), en Maureen Koster (5000 meter) zich voor de finale van de prestigieuze mondiale serie van in totaal vijftien wedstrijden.
Schilder, Van Klinken en Koster komen vrijdag in actie, zaterdag is het de beurt aan Broeders-Bol en Visser bij de wedstrijd in Brussel die ook wel bekendstaat als de Memorial Van Damme.
Lieke Klaver en Myrte van der Schoot lopen vrijdag de 400 meter op uitnodiging, maar strijden niet mee om de Diamond League-titel. Ze slaagden er niet in zich te plaatsen voor de titelrace van zaterdag.
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