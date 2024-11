Kadaster: investeerders hebben meer woningen verkocht dan gekocht

APELDOORN (ANP) - Investeerders hebben in het derde kwartaal van dit jaar meer woningen van de hand gedaan dan zij kochten, meldt het Kadaster. Die trend is al langer gaande, omdat nieuwe regels van de overheid verhuuractiviteiten minder aantrekkelijk maken. Zo spelen de verhoogde overdrachtsbelasting, de opkoopbescherming, de regels in box 3 en de Wet betaalbare huur hierbij een rol.

Zowel het aantal aankopen als verkopen door investeerders stijgt sinds het begin van dit jaar, maar in juli, augustus en september nam het aantal verkochte woningen sterker toe dan het aantal aangekochte woningen. Investeerders verkochten 57 procent meer woningen en kochten 22 procent meer woningen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Investeerders deden in het derde kwartaal 12.200 woningen van de hand, ongeveer 250 woningen meer dan een kwartaal eerder. Met name kleine particuliere investeerders verkochten meer woningen. Bedrijfsmatige investeerders verkochten juist 5 procent minder woningen vergeleken met het voorgaande kwartaal.

In de vier grootste steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, verkochten particuliere investeerders ruim 1700 woningen en kochten ze er minder dan 300. Bedrijfsmatige investeerders verkochten ook net zoveel woningen en kochten er ongeveer 750. Volgens het Kadaster speelde de ingevoerde opkoopbescherming in die steden een belangrijke rol bij de afname van het aantal aankopen, omdat investeerders door deze regels bepaalde woningen niet meer mogen kopen.