Kamer wil dat Heinen voorbereiding privatisering Volksbank stopt

DEN HAAG (ANP) - Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de voorbereiding van de Volksbank op een mogelijke privatisering wordt gestaakt. Partijen vallen vooral over de grote reorganisatie bij de bank, die regiokantoren wil sluiten en honderden banen wil schrappen.

De Kamer sprak zich eerder uit tegen deze plannen, en vroeg het kabinet ook al eens af te zien van een beursgang of verkoop. Een meerderheid van onder meer GroenLinks-PvdA, PVV en NSC wil de mogelijkheid openhouden dat de Volksbank in publieke handen blijft.

Demissionair minister Eelco Heinen (Financiën) weigerde evenwel in te grijpen. De Staat is dan wel de enige aandeelhouder van de Volksbank, maar mag zich volgens hem niet bemoeien met de commerciële strategie. De VVD-bewindsman hield ook vol dat privatisering de beste optie is voor het vroegere SNS Reaal, dat in 2013 met belastinggeld van de ondergang moest worden gered.

Een definitief besluit over de toekomst van de Volksbank kan nog jaren op zich laten wachten.