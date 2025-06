Kamer wil snel debatteren over kwestie-Arib

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil snel een debat houden over het onderzoek naar voormalig PvdA-Kamervoorzitter Khadija Arib, en het lekken van een advies van de landsadvocaat daarover. Een meerderheid stemde in met het verzoek van PVV'er Gidi Markuszower.

De PVV'er wil alle informatie rondom het onderzoek naar het handelen van Arib op tafel hebben. Hij wil bijvoorbeeld inzage in de anonieme brief die aanleiding gaf om in het najaar van 2022 een onderzoek naar het handelen van Arib te starten. Ook het advies van de landsadvocaat dat een onderzoek suggereerde wil Markuszower zien. Hij stapte maandag ontevreden uit het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer.

Dat advies lekte voortijdig uit. Het PVV-Kamerlid wil weten hoe dat is gebeurd en wat de rol van verschillende hoge ambtenaren van de Kamerorganisatie daarbij was. De voorlichter die werd verdacht van het lekken van deze vertrouwelijke informatie, is vorige week vrijgesproken. Uit die strafzaak bleek dat de informatie bij ongeveer twintig personen bekend was, onder wie diezelfde ambtenaren.