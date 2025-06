TikTok is allang niet meer alleen een platform voor dansende tieners of voor bekende viral lip-sync video's. De app heeft zich ontwikkeld tot een krachtige speler in de wereld van social media platformen. In een paar jaar tijd groeide het platform uit tot een broedplaats voor trends, memes en zelfs maatschappelijke bewegingen. Bekende merken uit verschillende niches springen dagelijks via TikTok in op trends. Van kledingmerken als Zara tot online casino platformen als xon bet

Wat op TikTok begint, eindigt later vaak op Instagram, YouTube en zo nu en dan zelfs bij traditionele media. Wij hebben de 10 belangrijkste TikTok trends van dit moment onder elkaar gezet. Via deze tien trends ontdek je niet alleen hoe sommige viraal gingen, maar krijg je ook een kijkje in hoe het platform het internetlandschap blijft beïnvloeden.

1. De opkomst van de "For You"-aanpak

Een van de grootste gamechangers van TikTok is de gepersonaliseerde "For You Page". Dit herken je wellicht van andere social media platformen zoals Instagram. Op deze pagina krijgen gebruikers content te zien op basis van hun kijkgedrag. Deze hyper gecentreerde benadering leidde tot contentstrategieën waarbij de eerste drie seconden van een video allesbeslissend zijn. Creators reageerde hierop door:

Slimme openingszinnen te bedenken.

Populaire audiofragmenten te gebruiken.

Hun montage aan te passen om de aandacht te grijpen.

Andere platforms, zoals Instagram (Reels) en YouTube (Shorts), reageerden hierop en hebben hun algoritmes inmiddels aangepast om dezelfde personalisatie te bieden.

2. Duetten en stitches

TikTok kent veel meer functies dan gebruikers op het eerste gezicht zien. De app heeft functies zoals:

Duetten;

Stitches.

Hiermee moedigt TikTok gebruikers aan om direct te reageren op of door te gaan op bestaande content. Hierdoor ontstaat er in veel gevallen een sterke community waarin content niet eindigt bij één maker, maar constant door wordt ontwikkeld.

De interactie tussen gebruikers wordt hiermee creatiever en vaak veel persoonlijker. Dit zette andere platforms aan om sociale interactie op een vergelijkbare manier te stimuleren, zoals het introduceren van videoreacties of commentaren.

3. Dans challenges die viraal gingen

Dansjes zijn al sinds de start van TikTok populair en daarmee werd de app ook in een razend tempo populair. Echter, sommige routines zijn uitgegroeid tot echte fenomenen op social media. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan challenges onder nummers zoals:

Renegade;

Blinding Lights;

Savage Love.

TikTokkers uit alle hoeken van de wereld deden hieraan mee en de groep was daarnaast ook nog eens divers. Van jongeren op middelbare scholen tot acteurs en sporters. Deze dans challenges bepaalden niet alleen de TikTok-trends, maar ook de hitlijsten. Dit zette platenmaatschappijen aan het denken en hun marketingstrategieën verschuiven zich steeds meer naar TikTok.

4. Educatie in 60 seconden

Steeds meer social media platformen hebben ook een educatieve functie. Ondanks dat de video's op Tiktok vaak kort zijn, heeft de app ook een educatieve kant. Onder #LearnOnTikTok delen gebruikers uitlegvideo’s over alles van scheikunde tot geschiedenis.

Deze korte educatieve video’s hebben iets weg van de tutorials op Youtube, maar zijn dan slechts 1 minuut. Hiermee laat TikTok zien dat je ook in één minuut waardevolle kennis kunt overbrengen. Dit werd zelfs zo populair dat educatieve instellingen hierop insprongen. Hierbij kun je denken aan instellingen zoals:

Universiteiten;

Middelbare scholen;

Musea.

5. ‘Aesthetics’ die levensstijlen vormden

TikTok stond ook aan het begin van visuele subculturen, ook wel beter bekend als ‘aesthetics’. Van cottagecore tot dark academia en clean girl, gebruikers dompelden zich onder in stijlen die niet alleen gingen over kleding, maar ook bijvoorbeeld over:

Muziek;

Hobby’s;

Interieur;

Gedrag.

Webshops en bekende modemerken speelden hier snel op in door hun marketingcampagnes en visuals aan te passen aan deze trends.

6. Storytime: het nieuwe binge-format

Hoewel TikTok vooral bekend staat om de korte clips, werd het ook de plek waar gebruikers hun levensverhalen deelden. Dit kunnen gebruikers doen via Storytime-video’s. Via deze video’s bespraken gebruikers van het platform dingen zoals:

Gênante dates;

Persoonlijke drama’s;

Get ready with me verhalen.

Gebruikers bleven in veel gevallen hangen voor het vervolg van een Storytime video en TikTok beloonde ze voor deze betrokkenheid. Hierdoor ontstond er als het ware een nieuwe manier van storytelling, waar andere platformen ook op insprongen.

7. Filters

TikTok’s filters zijn inmiddels echt wel meer dan leuke extraatjes van het platform. Ze zijn vaak het begin van nieuwe trends. Denk aan de trends zoals:

Bold Glamour;

Shapeshift.

Dit soort filters en tools veranderen gezichten drastisch of transformeren gebruikers in beroemdheden. Deze filters beïnvloeden niet alleen contentcreatie, maar ook onderwerpen zoals:

Zelfbeeld;

Digitale identiteit.

8. Virale geluiden

Op TikTok is audio minstens zo belangrijk als beeld. Bepaalde geluiden, van grappige uitspraken tot muziekfragmenten, worden miljoenen keren gebruikt. Het gebruik van herkenbare geluidsfragmenten geeft video’s een extra laag humor of drama. Bekende merken maken inmiddels campagnes met precies dit soort audiofragmenten als uitgangspunt.

9. De kracht van nichecommunities

TikTok heeft een unieke manier om niches te laten exploderen. Ongeacht of het nu gaat om populaire niches zoals:

#BookTok;

#FinTok;

#FoodTok;

#CasinoTok.

Iedere interesse vindt zijn plek wel. Creators bouwen communities rondom hun passie en bereiken miljoenen kijkers die hetzelfde onderwerp volgen.

10. Life hacks

Van tips om je keuken beter in te richten tot virale schoonmaaktips, het TikTok platform staat vol met life hacks die binnen enkele seconden resultaat geven. Het is content die meteen een vorm van voldoening oplevert en dat maakt het extreem verslavend.

Deze snelle ‘quick-fix’ mentaliteit beïnvloedt niet alleen hoe we leren en denken, maar ook hoe bedrijven hun communicatie inrichten. Alles moet kort, direct en visueel sterk zijn.