Kappers werken steeds vaker als zelfstandig ondernemer

DEN HAAG (ANP) - Kappers kiezen er steeds vaker voor om als zelfstandig ondernemer te werken. Dat blijkt uit een analyse van het ANP van data uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Op 1 april staan er ruim 27.000 kappers ingeschreven als zzp'er bij de KVK, een stijging van 17 procent ten opzichte van vijf jaar eerder. Nu werkt meer dan driekwart van de ingeschreven kappers als zzp'er.

Het aantal kappersbedrijven daalde in dezelfde periode juist met zo'n 5 procent. Op 1 april stonden er iets meer dan 7700 kappersbedrijven, oftewel mkb, grootbedrijf en parttime bedrijven, ingeschreven bij de KVK.

Volgens Marga Patijn, voorzitter van FNV Mooi, de vakbond voor beroepen in de uiterlijke verzorging, komt dat onder andere doordat kappers vaak geen evenwicht kunnen vinden tussen het beroep en de beloning die hier tegenover staat. "De laatste keer verliepen de onderhandelingen over de salarisverhoging nog stroef", vertelt Patijn. "Maar we zijn momenteel in gesprek met onder andere branchevereniging ANKO over de arbeidsvoorwaarden."

Ook is het volgens Patijn vaak lastig om werk en privé met elkaar te combineren als kapper. "Kappers zijn vaak jonge vrouwen, en op een leeftijd waarop er kinderen kunnen komen. Als werkgevers hun personeel niet voldoende ruimte kunnen bieden, wordt het aantrekkelijker om zelfstandig te gaan werken."

Dat kappersbedrijven volledig verdwijnen, ziet Patijn niet zo snel gebeuren. "Ondernemers die luisteren naar hun personeel en durven aan te passen, zullen altijd blijven bestaan." Een goede zaak volgens haar, want ondanks de voordelen van zelfstandigheid is werken voor een werkgever "een veiligere omgeving voor de toekomst".