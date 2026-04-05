Waarom we onszelf zo slecht vinden staan op foto's

Vraag op een verjaardag of iemand even een foto wil maken, en je ziet het direct: mensen schuiven, draaien, trekken een T-shirt recht en proberen vooral niet ongunstig in beeld te komen. In een tijd waarin elke foto kan eindigen op WhatsApp, Instagram of in de familie-app, voelt één slechte opname al snel als een permanent dossierstuk. Geen wonder dat velen zichzelf haten op foto’s – zelfs als anderen juist vinden dat ze er prima uitzien.

Een deel van de verklaring is verrassend banaal: we herkennen onszelf niet. We zien ons gezicht vooral in de spiegel, als omgekeerd beeld; foto’s tonen de ‘echte’ versie, die neurologisch minder vertrouwd is. Psychologen spreken van het mere‑exposure‑effect: wat we vaak zien, gaan we leuker vinden. Anderen zijn dus gewend aan jouw niet‑gespiegelde gezicht, jij niet. Voeg daar nog bij dat ons brein veel alerter is op oneffenheden dan op dingen die kloppen – de zogeheten negativity bias – en elk vlekje of vouwtje krijgt disproportioneel veel aandacht.

Cijfers laten zien hoe obsessief we zijn geworden. In een Brits onderzoek, gesponsord door techbedrijf Huawei, zei 81 procent van de vrouwen en 68 procent van de mannen dat ze een foto direct weggooien als ze zichzelf er niet op vinden staan. Tegelijkertijd is er sociale druk om wél overal op te duiken: wie nooit op foto’s staat, lijkt iets te verbergen of ‘niet gezellig’. Het resultaat is een onmogelijke spagaat tussen zichtbaarheid en zelfkritiek.

Toch is er meer speelruimte dan we denken. Fotografen en visagisten wijzen op simpele technische ingrepen: licht van voren in plaats van boven, de camera iets hoger dan je hoofd, het gezicht net een fractie draaien in plaats van recht in de lens. Dat verzacht schaduwen en benadrukt gezichtsstructuur, zonder filters of cosmetische ingrepen. Zelfs een subtiele, niet‑forceren glimlach werkt beter dan een brede grijns die je nooit spontaan zou trekken.

Daarnaast helpt het om je eigen psychologie een handje te geven. Door jezelf vaker – en kort – op foto te zien, raakt je brein gewend aan dat andere gezicht en neemt de schok af. Wie zich focust op het moment (met wie was ik, wat gebeurde er?) in plaats van op het detail (die rimpel, die onderkin) ervaart foto’s bovendien eerder als herinnering dan als beoordelingsmoment. Misschien is dat uiteindelijk de meest bevrijdende gedachte: niet elke foto hoeft flatterend te zijn, als hij maar waarachtig is.

Wat je eraan kunt doen

Ons brein houdt van wat vertrouwd is. Hoe vaker we iets zien, hoe positiever we het meestal beoordelen – psychologen noemen dat het mere‑exposure effect. Dat geldt ook voor je gezicht. Het probleem: we kennen vooral ons spiegelbeeld, terwijl selfies en foto's ons "andere" gezicht tonen, dat daardoor vreemd en soms minder mooi voelt.