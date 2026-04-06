Iran meldt doden bij aanvallen op woningen

Samenleving
door anp
maandag, 06 april 2026 om 7:15
TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - Volgens Iran zijn in de nacht van zondag op maandag doden gevallen bij verschillende luchtaanvallen op gebouwen waarin mensen woonden. Ook in de Israëlische stad Haifa kwamen mensen om, bij een Iraanse aanval. Daar zijn twee lichamen uit het puin gehaald van een flatgebouw dat was geraakt door een raket.
In Qom, in het midden van Iran, vielen volgens Iraanse autoriteiten vijf doden bij een luchtaanval op een woongebouw. Volgens het Iraanse persbureau Fars werden in Baharestan, een plaats ten zuidwesten van hoofdstad Teheran, dertien mensen gedood toen twee woongebouwen werden getroffen door een aanval. Al Jazeera meldt ook vier doden in een woonwijk in het oosten van Teheran.
Een legerwoordvoerder zei maandag tegenover de Iraanse staatszender dat als burgers of civiele voorzieningen het doelwit zouden blijven van aanvallen, de militaire operaties van Iran niet alleen verwoestender, maar ook wijdverspreider zouden worden. Het leger reageerde op dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump, die zei civiele infrastructuur in Iran aan te vallen als de Straat van Hormuz niet geopend wordt.
Het flatgebouw in het Noord-Israëlische Haifa stortte deels in na de raketinslag van zondag. Reddingswerkers zochten lang naar overlevenden, maar wisten maandagochtend twee overleden personen uit het puin te halen. Naar twee andere vermisten wordt nog gezocht. Vier personen raakten gewond, onder wie een baby.
