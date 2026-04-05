Zuurdesem of meergranenbrood: wat is gezonder?

Wie bewust met voeding bezig is, vraagt zich al snel af: zuurdesem of multigranenbrood, wat is nu écht gezonder? Voedingsdeskundigen benadrukken dat niet de naam op de verpakking doorslaggevend is, maar de ingrediënten en het bereidingsproces.

Waarom zuurdesem zo gezond kan zijn

Zuurdesembrood ondergaat een natuurlijke fermentatie met melkzuurbacteriën in plaats van gewone bakkersgist. Die fermentatie breekt een deel van de gluten af en vermindert antinutriënten zoals fytinezuur, waardoor het brood makkelijker te verteren is en mineralen zoals ijzer en magnesium beter worden opgenomen. Onderzoek laat bovendien zien dat zuurdesem een lagere glycemische index heeft en de bloedsuiker geleidelijker laat stijgen dan standaard brood , wat gunstig is voor je stofwisseling en energieniveau.

Voor mensen met een gevoelige buik kan zuurdesem daardoor prettiger zijn dan regulier tarwe‑ of witbrood, al is het geen oplossing voor coeliakie. Extra pluspunt: als zuurdesem wordt gemaakt met volkorenmeel, combineer je de voordelen van fermentatie met de vezels en micronutriënten van de hele graankorrel.

Multigranenbrood: gezond of vooral marketing?

Multigranenbrood klinkt automatisch gezond, maar dat is lang niet altijd terecht. In theorie is multigranenbrood een mix van verschillende granen – zoals tarwe, haver, gerst, gierst, lijnzaad of andere zaden – die zorgen voor extra vezels, vitaminen en mineralen. In de praktijk zijn veel “multigrain”-broden in de supermarkt vooral gemaakt van geraffineerde witte bloem, met wat zaden en pitten eroverheen voor de gezonde uitstraling.

Voedingsdeskundigen waarschuwen dat de term “multigrain” niets zegt over of de granen ook echt volkoren zijn. Een goed multigranenbrood levert doorgaans 3–5 gram vezels per sneetje en kan helpen bij een stabiele bloedsuiker, gezonde stoelgang en een langer verzadigd gevoel, maar dan moet het wél uit volle granen bestaan

Praktische tips: zo kies je het beste brood

Wil je brood dat mild is voor je bloedsuiker en de spijsvertering, dan is (volkoren) zuurdesem meestal een sterke keuze.

Zoek je vooral veel vezels en micronutriënten, dan kan een écht volkoren multigranenbrood minstens zo interessant zijn, mits alle granen volkoren zijn.

Laat je niet leiden door kreten als “multigrain”, “bruin” of “artisanaal”, maar lees altijd de ingrediëntenlijst: volkorenmeel moet bovenaan staan, niet tarwebloem of “verrijkt meel”.

Check ook de voedingswaardetabel: streef naar minimaal 3 gram vezels per snee en zo min mogelijk toegevoegde suikers en hulpstoffen.

De rode draad in de recente expertanalyses: zuurdesem komt vaak als winnaar uit de bus vanwege fermentatie, vertering en bloedsuiker, terwijl multigranenbrood alleen écht gezond is als het uit 100 procent volkoren granen bestaat.