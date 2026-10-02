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Keniaanse herders vechten CO2-project voor Meta en Netflix aan

Economie
door anp
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NAIROBI (ANP) - Meer dan dertig leden van lokale gemeenschappen in het oosten van Kenia hebben een rechtszaak aangespannen tegen een project voor koolstofkredieten op hun grondgebied. Grote bedrijven hebben die kredieten gekocht om hun uitstoot te compenseren. Maar herders zeggen door het project de controle over hun land in de gebieden rond Biliqo Bulesa, een natuurreservaat in de regio Merti, te zijn kwijtgeraakt
Die kredieten kunnen door grote bedrijven gekocht worden, zodat ze hun CO2-uitstoot kunnen compenseren. Onder meer Netflix, Meta, British Airways en Beiersdorf maken daar in dit gebied gebruik van.
Het project wordt beheerd door Northern Rangelands Trust (NRT) en is een van de grootste programma's voor koolstofcompensatie via bodemopslag ter wereld. Het project genereert koolstofkredieten door traditionele begrazingsroutes voor onder meer koeien aan te passen, zodat de beplanting optimaal kan teruggroeien en er meer CO2 in de bodem wordt vastgelegd.
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