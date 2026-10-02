Zesjarig meisje speelt onbedoeld sleutelrol bij redding Flydubai-vlucht

Een zesjarig meisje heeft onbedoeld geholpen een ramp met een Flydubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv te voorkomen. Haar verzoek om naar het toilet te gaan bracht haar moeder precies op het moment van een gewelddadige aanval in de cockpit in actie, waarna passagiers konden ingrijpen.thetimes+1

Paniek vlak bij de cockpit

De vlucht, Flydubai FZ1073, was woensdag onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de copiloot volgens Israëlische autoriteiten de gezagvoerder aanviel en probeerde de controle over het toestel te krijgen. Het vliegtuig verloor in korte tijd fors hoogte; Reuters meldde een daling van bijna 14.000 voet in minder dan een halve minuut. reuters

Aan boord waren ook Tali en Tzvika Manes met hun zesjarige dochter Nina. Nina wilde naar het toilet, dat zich in de buurt van de cockpit bevond. Haar moeder liep met haar mee en hoorde daar commotie. Volgens ooggetuigen zag zij dat de piloot werd aangevallen en riep zij direct om hulp: „Hij steekt de piloot neer, kom helpen.”nytimes+1

Vader stormt cockpit in

Toen Tzvika Manes de paniek hoorde, rende hij naar voren om zijn dochter uit de toiletruimte te halen. Daarna ging hij samen met andere passagiers en een aanwezige piloot de cockpit in.

De gewonde gezagvoerder zou er ondanks zijn verwondingen in zijn geslaagd zijn de cockpitdeur te openen. Daardoor konden passagiers de aanvallende copiloot overmeesteren. Andere piloten die als passagier aan boord waren, namen vervolgens de besturing over en konden het toestel veilig laten landen in Tabuk, Saudi-Arabië.reuters+2

Meisje niet de redder, wel cruciale schakel

Nina Manes heeft de aanval natuurlijk niet zelf gestopt. Maar doordat zij op dat specifieke moment naar het toilet wilde en haar moeder daardoor vlak bij de cockpit kwam, werd de aanval snel opgemerkt. Dat alarm zette een keten van gebeurtenissen in gang: haar moeder sloeg alarm, haar vader en andere passagiers schoten te hulp en de aanvaller werd uitgeschakeld.

Zonder de zesjarige Nina en haar moeder was het mogelijk langer onduidelijk gebleven wat er in de cockpit gebeurde. De snelle reactie van de passagiers en bemanning lijkt daarmee doorslaggevend te zijn geweest om te voorkomen dat het toestel zou neerstorten. Israëlische functionarissen spreken van een verijdelde ramp waarbij meer dan 170 mensen aan boord waren. nytimes

„We wilden niet dood”

De afdaling zorgde voor grote angst onder de inzittenden. Tzvika Manes vertelde dat zijn dochters riepen: „Papa, we willen niet dood.” Andere passagiers beschreven hoe zij hun kinderen vasthielden terwijl het vliegtuig plotseling hard hoogte verloor.nytimes+1

De precieze toedracht en het motief van de copiloot worden nog onderzocht. Wel staat vast dat de vlucht uiteindelijk niet doorging naar Tel Aviv, maar een noodlanding maakte in Saudi-Arabië. De passagiers bereikten Israël later met een vervangend toestel.