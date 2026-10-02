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Frans onderwijsministerie telt 564 ongeregeldheden bij scholen

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP) - Op de vierde achtereenvolgende dag van ongeregeldheden rond middelbare scholen in heel Frankrijk telt het ministerie van Onderwijs 564 onderwijsinstellingen waar problemen zijn. Het land heeft naar schatting 10.700 middelbare scholen.
Scholierenprotesten lopen opnieuw op veel plaatsen uit de hand. Agenten en medewerkers van scholen worden aangevallen en er wordt veel brand gesticht en vernield.
De regering verwijt de radicaal-linkse partij LFI (Ononderworpen Frankrijk) gewelddadige protesten aan te wakkeren. De partij weerspreekt dat en zegt dat falend regeringsbeleid voor de grote onrust heeft gezorgd.
Middelbare scholieren begonnen afgelopen week al met manifestaties gericht tegen wat ze zien als een falend onderwijssysteem. Overvolle klassen, lerarentekorten, chaotische lesroosters en gebrekkige of ontbrekende voorzieningen veroorzaken frustraties. Ook de site van het ministerie voor het kiezen van en aanmelden bij een hogere onderwijsinstelling, Parcoursup, ligt onder vuur.
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