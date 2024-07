Kenners schrikken niet van hogere inflatie, ECB straks wel spannend

AMSTERDAM (ANP) - Economen schrikken niet van de hogere inflatie in Nederland en de rest van de eurozone. Volgens ABN AMRO-econoom Aggie van Huisseling gaat de afname van de prijsstijgingen in ons land nu eenmaal met schommelingen. ING-kenner Peter Vanden Houte voorziet voor de Europese inflatie ook nog steeds een verdere afname, al wordt het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) in september door de cijfers van woensdag mogelijk wel spannend.

De inflatie in Nederland is in juli opgelopen naar 3,7 procent op jaarbasis, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een maand eerder liep het algehele prijspeil in Nederland al op met 3,2 procent, van 2,7 procent in mei.

Van Huisseling zegt dat de stijging onder meer komt door de huurverhoging die met ingang van 1 juli is doorgevoerd in Nederland. In eerdere maanden gingen de prijzen van industriële goederen daarnaast wat meer omlaag, wat toen op de inflatie drukte. De ABN AMRO-econoom heeft de indruk dat die prijsdaling inmiddels grotendeels achter de rug is en dat de prijzen in de industrie weer wat lijken op te krabbelen.

De inflatie in de eurozone is in juli licht gestegen van 2,5 naar 2,6 procent op jaarbasis, meldde het Europese statistiekbureau Eurostat. "Hoewel we geloven dat de neerwaartse trend intact blijft, maken de cijfers van woensdag een renteverlaging door de ECB in september geen zekerheid", zegt ING-econoom Vanden Houte.