Tienduizenden gestrande TGV-reizigers na stormschade in Frankrijk

PARIJS (ANP/AFP) - In Frankrijk ondervinden 80.000 treinreizigers hinder van annuleringen en vertragingen op het spoor omdat lokaal stormweer schade heeft aangericht op het TGV-traject tussen Parijs en Lyon. In Parijs vinden op dit moment de Olympische Spelen plaats.

De storm was het hardst voelbaar in het departement Yonne, ten zuidwesten van de hoofdstad Parijs. Daar kwamen geknakte bomen op het spoor terecht. In een geval raakte een trein op volle snelheid een boom. Dat leidde tot schade, maar er waren geen gewonden. Ook de stroomtoevoer voor de treinen raakte door de storm beschadigd.

De Franse spoorwegbeheerder SNCF roept reizigers op het traject op om niet naar het station te komen. Ze krijgen hun tickets terugbetaald of kunnen ze omboeken naar een later moment. Op andere trajecten is er sprake van vertragingen.

Sabotage

Vorige week vrijdag, op de dag van de openingsceremonie van de Olympische Spelen, raakten de Franse hogesnelheidstreinen ook al verstoord als gevolg van sabotage.

Het Franse stormweer gaat gepaard met hoge temperaturen. In Parijs wordt gewaarschuwd voor temperaturen die oplopen tot 35 graden.