Kerstmaaltijdboxen ook na corona nog onverminderd populair

DEN HAAG (ANP) - Een maaltijdbox bestellen voor het kerstdiner is ook twee jaar na de laatste coronalockdowns onverminderd populair. Dat komt naar voren in een rondgang van ANP bij verschillende aanbieders in het land. Of het nu gaat om de maaltijden van sterrenrestaurants of andere kerstgerechten: verkopers van de pakketten hebben het druk deze tijd van het jaar.

Vrijwel alle restaurants in Nederland konden tijdens corona hun deuren niet of maar beperkt openen. Om toch omzet te blijven draaien gingen veel restaurants maaltijdboxen bezorgen, waarmee mensen thuis een restaurantwaardig diner op tafel konden zetten. Tegenwoordig is het bezorgen van maaltijdboxen niet meer noodzakelijk voor restaurants om het hoofd boven water te houden, maar het concept blijft desondanks in de smaak vallen.

Cook Like A Chef kon de vraag naar eigen zeggen bijna niet aan en hun maaltijdboxen zijn inmiddels ook zo goed als uitverkocht. Dit bedrijf heeft boxen die zijn samengesteld met gerechten van verschillende Nederlandse sterrenrestaurants. "De boxen van De Librije, dat drie Michelinsterren heeft, blijven mensen toch wel erg leuk vinden. Die zijn dus ook al een tijd uitverkocht", legt eigenaar en oprichter Jan Bartelsman van Cook Like A Chef uit.

Minder druk dan tijdens corona

"Het is wel iets minder druk dan in de coronatijd, maar het gaat nog steeds wel lekker", vertelt eigenaar en oprichter Dennis Huwaë van Restaurant Daalder. Het met een Michelinster bekroonde restaurant in Amsterdam-West is net zoals veel andere restaurants ook tijdens corona begonnen met de verkoop van maaltijdboxen. Hoewel de vraag sindsdien is afgenomen, heeft Huwaë het er ook dit jaar nog steeds druk mee. "Veel restaurants zijn ermee gestopt, want het is best arbeidsintensief, maar ik denk dat het wel blijft bestaan."

Gemakswinkel Ton Kanters, met vestigingen in Schijndel en Vught, heeft het de afgelopen jaren zelfs alleen maar drukker gekregen rond de kerstdagen. "Het is nu ook ontzettend druk, alles is vrijwel uitverkocht", zegt eigenaar Ton Kanters. "Het populairst zijn de duurste pakketten en gerechten. Je merkt dan toch dat het kerst is en dat mensen wat luxer willen eten dan normaal. Een ossenhaaspuntje bijvoorbeeld, vindt men dan heerlijk."

Gemak

Kanters verkoopt al tien jaar lang maaltijden vanuit zijn Brabantse winkels. "Voorheen waren we een groentespeciaalzaak, maar we zagen dat mensen op zoek zijn naar gemak", legt hij uit. Dat geldt ook voor tijdens de feestdagen. "Men heeft niet meer de behoefte om de hele dag in de keuken te staan."