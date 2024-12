Duitse binnenlandminister: verdachte Maagdenburg was islamofoob

MAAGDENBURG (ANP/AFP/RTR) - De Saudische man die vrijdagavond inreed op een kerstmarkt in Maagdenburg en daarbij vijf mensen doodde was een islamofoob. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser aan journalisten bevestigd.

Op de vraag of de verdachte een afkeer had van de islam, zei de minister "dat het duidelijk te zien was". Ze wilde verder niet ingaan op de politieke voorkeuren van de man.

Eerder schreven Duitse media al dat de verdachte, Taleb A., een islamcriticus was en een aanhanger van de radicaalrechtse partij Alternative für Deutschland. De 50-jarige man zou in 2006 vanuit Saudi-Arabië naar Duitsland zijn gevlucht, waar hij als arts werkte.

Sociale media

Volgens onder meer de Frankfurter Allgemeine was hij zeer actief op sociale media en schreef hij daar onder meer dat Duitsland probeerde om Europa te "islamiseren".

Behalve de vijf doden raakten bij de aanval vrijdagavond meer dan tweehonderd mensen gewond. Van hen zijn er zeker veertig 'zorgwekkend' aan toe, zei Reiner Haseloff, de minister-president van Saksen-Anhalt.