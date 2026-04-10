ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kerstman mag van regering-Trump fooi aftrekken van belastingen

Economie
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 20:53
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Kerstmannen zijn de nieuwste begunstigden van Donald Trumps nieuwe regeling voor belastingaftrek van fooien. Het Amerikaanse ministerie van Financiën en belastingdienst IRS hebben vrijdag verduidelijkt dat imitatoren van beroemdheden of bepaalde karakters, waaronder ook mensen die als kerstman optreden, jaarlijks tot 25.000 dollar aan inkomen uit fooien kunnen aftrekken van hun belastingen.
De fooiaftrek was vorig jaar onderdeel van een ingrijpende belastingwet. Maar het was vervolgens aan Financiën om te bepalen welke beroepen precies in aanmerking kwamen voor het belastingvoordeel. Die heeft een opsomming gemaakt van meer dan zeventig beroepen die de aftrek kunnen claimen.
Geestelijken mogen ook eventuele fooien aftrekken die ze ontvangen voor het leiden van evenementen, zoals bruiloften en begrafenissen. Dat geldt onder meer ook voor paardenverzorgers.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading