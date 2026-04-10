NAM begint met werkzaamheden voor hervatten gaswinning Warffum

door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 20:54
ASSEN (ANP) - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) begint maandag met werkzaamheden om de gaswinning in het Groningse Warffum te hervatten. De gaswinning op de locatie was tijdelijk stilgelegd. Bij het opstarten bleek dat zich een hoeveelheid water en zand in de bodem van de put heeft opgehoopt. Daarom moet de put worden schoongemaakt.
Het kabinet gaf gaswinningsbedrijf NAM in 2024 toestemming om nog acht jaar naar gas te boren in het kleinere veld. Dat besluit leidde tot veel commotie. Dit komt omdat het Groningse dorp ook herhaaldelijk te maken heeft gehad met aardbevingen en schade door de winning uit het veel grotere Groningenveld. Hierover zijn ook rechtszaken gevoerd.
De Raad van State stelde in februari opnieuw dat de gaswinning bij Warffum door mag gaan. De hoogste bestuursrechter bleef in een spoeduitspraak bij een eerder oordeel uit juni. Boze omwonenden hadden erop gewezen dat er sindsdien nauwelijks gas was gewonnen. De Raad van State achtte het echter "nog steeds aannemelijk" dat er grote belangen zijn om gas te winnen in Warffum.
