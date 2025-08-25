ECONOMIE
Keurig Dr Pepper zakt op Wall Street na bod op JDE Peet's

Economie
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 15:52
anp250825131 1
NEW YORK (ANP) - Keurig Dr Pepper stond maandag bij de dalers op de beurzen in New York met een verlies van ruim 8 procent. Het Amerikaanse frisdrankenconcern, bekend van 7UP, Schweppes en Dr Pepper, wil het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick overnemen. Het bedrijf heeft 15,7 miljard euro over voor het in Amsterdam genoteerde JDE Peet's. Het gaat om de grootste deal in de sector van alcoholvrije dranken ooit. Het aandeel JDE Peet's ging in Amsterdam ruim 17 procent omhoog. Dat is de grootste koerswinst sinds de beursgang in 2020.
Keurig Dr Pepper zit achter koffiemerk Green Mountain en heeft een samenwerkingsverband met branchegenoot Lavazza. Na afronding van de overname wil het bedrijf zich opsplitsen in twee aparte ondernemingen voor koffie en voor frisdrank, die beide een beursnotering in de Verenigde Staten krijgen.
De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig, na de forse koerswinsten op vrijdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 45.572 punten. De S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 6455 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent op 21.430 punten.
