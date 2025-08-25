ECONOMIE
Treinverkeer rond Zwolle nog uren ontregeld door koperdiefstal

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 15:48
anp250825130 1
ZWOLLE (ANP) - Het treinverkeer rond Zwolle is tot zeker maandagavond laat ontregeld door koperdiefstal uit de Hanzeboog bij de Overijsselse hoofdstad. Hierdoor kan maar een van de twee sporen op de rode spoorbrug gebruikt worden en daarom rijden er geen sprinters, aldus een woordvoerder van ProRail.
Door de diefstal rijden er tot zeker 23.30 uur geen treinen tussen Zwolle en Kampen Zuid. Ook tussen Zwolle en 't Harde rijden tot zeker 23.45 uur geen treinen. Van Zwolle naar Amersfoort en Lelystad rijden alleen intercity's.
Het koper werd zondagavond gestolen. Het gaat om een belangrijke kabel waar nog dertig kabels in zitten. De woordvoerder weet niet hoeveel koper er is buitgemaakt. De spoorwegbeheerder is bezig het probleem op te lossen. Als er dinsdagochtend ook nog hinder is, maakt ProRail dit bijtijds bekend, aldus de woordvoerder.
