Oost-Brabantse telers mogen geen water meer uit sloten halen

DEN BOSCH (ANP) - Telers van fruit, groente, bomen, bloemen en planten in het oosten van Brabant mogen voorlopig geen water meer gebruiken uit sloten en beken. Waterschap Aa en Maas heeft hiertoe besloten omdat er door de droogte steeds minder water vloeit en de kwaliteit daarvan is verslechterd. Boeren mogen vanaf dinsdag ook water niet langer vasthouden door het waterpeil kunstmatig te verhogen. Bij overtreding kan een boete volgen.

Twee maanden geleden verbood het waterschap al het beregenen van akkers met slootwater en het besproeien van tuinen en sportvelden. Dat gold voor de districten Beneden Aa, Boven Aa en Raam, een gebied tussen Den Bosch, Cuijk en Someren. Om de waterstanden op peil te houden is dat verbod nu aangescherpt. Sloot- en beekwater mag nog wel worden gebruikt om vee te laten drinken en om branden te blussen.

Elders in het land zijn ook onttrekkingsverboden ingesteld in verband met de dalende waterstanden. Na langere regenperiodes kan zo'n verbod worden ingetrokken.