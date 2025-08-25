ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oost-Brabantse telers mogen geen water meer uit sloten halen

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 15:54
anp250825133 1
DEN BOSCH (ANP) - Telers van fruit, groente, bomen, bloemen en planten in het oosten van Brabant mogen voorlopig geen water meer gebruiken uit sloten en beken. Waterschap Aa en Maas heeft hiertoe besloten omdat er door de droogte steeds minder water vloeit en de kwaliteit daarvan is verslechterd. Boeren mogen vanaf dinsdag ook water niet langer vasthouden door het waterpeil kunstmatig te verhogen. Bij overtreding kan een boete volgen.
Twee maanden geleden verbood het waterschap al het beregenen van akkers met slootwater en het besproeien van tuinen en sportvelden. Dat gold voor de districten Beneden Aa, Boven Aa en Raam, een gebied tussen Den Bosch, Cuijk en Someren. Om de waterstanden op peil te houden is dat verbod nu aangescherpt. Sloot- en beekwater mag nog wel worden gebruikt om vee te laten drinken en om branden te blussen.
Elders in het land zijn ook onttrekkingsverboden ingesteld in verband met de dalende waterstanden. Na langere regenperiodes kan zo'n verbod worden ingetrokken.
Vorig artikel

Keurig Dr Pepper zakt op Wall Street na bod op JDE Peet's

Volgend artikel

Memoires Epstein-aanklaagster Virginia Giuffre verschijnen volgende maand

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

ANP-316701283

Het mysterie van de Bermudadriehoek is eindelijk opgelost

Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 09.24.51

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB

ANP-528965108 (1)

Dit dieet verlaagt de kans op dementie enorm, zelfs als je een verhoogd risico loopt

47cb8aac

De 25 populairste aandelen bij particuliere Nederlandse beleggers