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KLM vliegt zeker tot ver in oktober niet naar Dubai

Economie
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 10:52
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AMSTELVEEN (ANP/DPA) - KLM stelt vluchten naar Dubai en Saudi-Arabië langer uit wegens de onrust in het Midden-Oosten. KLM heeft besloten tot en met in ieder geval 24 oktober niet naar Dubai en de Saudische steden Riyad en Dammam te vliegen. Eerder was de hervatting van de vluchten uitgesteld tot en met 6 september.
KLM vliegt uit veiligheidsoverwegingen al maanden niet op de bestemmingen in verband met de Iranoorlog. Golfmaatschappijen als Emirates en Qatar Airways vliegen wel nog steeds van Schiphol naar het Midden-Oosten.
Het blijft onrustig in de regio. Door Iran gesteunde Houthi-milities in Jemen hebben opnieuw een Saudische olietanker aangevallen, werd woensdag bekend. Er werden raketten afgeschoten op het schip in de Rode Zee.
Dinsdag zei de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent dat er snel een overeenkomst wordt verwacht over heropening van de Straat van Hormuz. Dat zou duiden op voortgang in gesprekken tussen de VS en Iran. Iran heeft evenwel aangegeven niet met de Amerikanen te praten.
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