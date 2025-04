Kledingindustrie Azië verwacht flinke klap van heffingen VS

DHAKA (ANP/AFP) - Kledingfabrikanten in Aziatische landen waarschuwen dat de Amerikaanse heffingen grote gevolgen gaan hebben voor de belangrijke exportsector. De Amerikaanse president Donald Trump heeft onder meer importheffingen van 37 procent aangekondigd op producten uit Bangladesh en 44 procent op Sri Lankaanse goederen.

De textielindustrie in Bangladesh verklaarde dat de Amerikaanse tarieven een enorme klap zijn voor het land. Bangladesh is de op een na grootste kledingproducent ter wereld en kleding is verantwoordelijk voor ongeveer 80 procent van de export van het land. Op Sri Lanka waarschuwt de kledingindustrie dat de heffingen de sector gaan raken en duizenden banen in gevaar brengen.

Kopers gaan naar verwachting naar andere, goedkopere markten, zei een grote kledingfabrikant. De Sri Lankaanse kledingbranche maakt zich zorgen om de relatief hoge heffing voor het eiland ten opzichte van andere regionale concurrenten, zoals India en Bangladesh.