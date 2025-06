'Hitlers mooie ovens': hoe gematigd is JA21?

J(oost) Eerdmans en A(annabel) Nanninga vormde in 2021 Ja21 , toen ze weggelopen waren bij Thierry's Baudet Forum. De ruzie tussen Baudet en Eerdmans ging over de keuze van muziek op een partijfeestje. Van Baudet mocht alleen klassieke muziek. Joost - ook te huur als DJ Jopie - houdt van andere muziek. Dat leidde tot een clash. Achteraf haalde Eerdmans er ook inhoudelijke kritiek bij, maar daarvan was niets te merken geweest in de 3 jaar dat Eerdmans en Nanninga optrokken met Thierry.