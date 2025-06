Fleur Agema uit de politiek: 'Ik heb mijn kans gehad'

Fleur Agema, inmiddels voormalig minister van Volksgezondheid, weet nog niet of ze terugkeert in de Haagse politiek. Dat zei de PVV-politica donderdagavond in Goedenavond Nederland op NPO 1.

"Ik was al een lastig Kamerlid voor mijn voorgangers - hoe lastig zou ik zijn voor mijn opvolger? Bovendien vind ik dat ik mijn kans heb gehad", zei Agema.

Agema raakte haar ministerspost kwijt toen de PVV twee weken geleden uit de coalitie stapte. "Dat is zeker frustrerend", erkende ze, al spaarde ze partijleider Geert Wilders die met zijn partij uit de coalitie stapte. "Er wordt vaak gezegd: alle ballen op Geert, maar de andere coalitiepartijen waren er ook gewoon bij." Ze benadrukte: "Ik heb vertrouwen in het zorghart van Geert Wilders."

Agema probeerde Wilders niet op andere gedachten te brengen toen hij besloot de stekker uit het kabinet te trekken. "Ik heb alles gegeven voor de zorg", zegt ze. "Maar op een gegeven moment voel je dat het je uit handen wordt genomen. Dan rest alleen nog hoop."