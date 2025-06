Maakt thuiswerken ons echt gelukkiger? De wetenschap heeft een verrassend helder antwoord

Sinds corona zijn we massaal thuis gaan werken. Geen files meer, geen collega die je gesprek afluistert bij de koffieautomaat, wél je eigen mok, je eigen playlist en je eigen werktempo. Maar zorgt die vrijheid ook voor meer geluk? Wetenschappers hebben zich er inmiddels flink mee beziggehouden en de resultaten zijn opvallend.

Een grootschalig onderzoek onder ruim 12.000 mensen laat zien dat thuiswerkers tot 20 procent gelukkiger zijn dan mensen die fulltime op kantoor werken. Dat zit ’m vooral in de dingen die we allemaal herkennen: geen reistijd, je dag zelf kunnen indelen, en tussendoor even een wasje draaien of met de hond wandelen. Maar het gaat verder dan gemak. Mensen die thuiswerken, geven vaker aan dat hun werk zinvoller voelt en dat ze zich beter kunnen concentreren.

Dat blijkt ook uit een Duits onderzoek, waarin mensen die thuiswerken hoger scoorden op zingeving en persoonlijke groei dan hun collega’s op kantoor. En nee, het gaat hier niet alleen om idealistische types met een yogastudio aan huis, het effect werd gevonden bij mensen in allerlei sectoren.

Toch niet alleen maar rozengeur en pantoffels

Toch heeft het thuiswerkgeluk ook z’n grenzen. Want wie te lang alleen op z’n zolderkamertje zit, kan zich eenzaam gaan voelen. In een Amerikaanse studie gaven veel thuiswerkers aan zich op den duur sociaal geïsoleerd te voelen, zelfs als ze later weer deels naar kantoor mochten. “Het was alsof ik weer in het klaslokaal zat, maar niemand praatte meer tegen me,” zei een van de deelnemers.

Ook blijkt uit verschillende studies dat sociale steun van collega’s en leidinggevenden cruciaal is voor het thuiswerkgeluk. Zonder die verbinding neemt de stress toe, zelfs als je in je pyjama aan het werk bent.

Hybride werken lijkt het gelukkigst te maken

De ideale situatie? Die lijkt ergens in het midden te liggen. Onderzoek bij een groot internationaal bedrijf liet zien dat mensen die deels thuis en deels op kantoor werken – het zogeheten hybride model – het gelukkigst zijn én het minst vaak hun baan opzeggen. Ze voelen zich zowel vrij als verbonden, en dat blijkt de gouden combinatie.

Dus ja: thuiswerken vergroot je welzijn, maar met een kleine kanttekening. Thuiswerken op zich maakt niet gelukkig, maar de vrijheid die het geeft wél. En zolang er genoeg contact is met collega’s en er ruimte is voor groei, kan thuiswerken echt bijdragen aan een gelukkiger werkleven.

Oftewel: blijf vooral lekker in je joggingbroek werken, maar vergeet niet af en toe je gezicht te laten zien op kantoor. Je humeur – en je collega’s – zullen je dankbaar zijn.