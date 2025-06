Verpleegkundige gaat viraal met reactie op onbeschofte opmerking van Jort Kelder: "Ik word geen dokter"

Deze week sloeg Jort Kelder de plank mis in de talkshow Goedeavond Nederland. Met een compleet onzinnige opmerking beledigde hij alle verpleegkundigen in Nederland. Maar eentje sloeg terug met een vlijmscherpe reactie.

In de talkshow zei Kelder: "Als een verpleegster een vliegticket niet kan betalen, moet ze maar arts worden." Op heel veel vlakken is er iets mis met deze opmerking. En Kim Messelink (45) uit Nijmegen legt in een viral post op LinkedIn uit waarom. Ze was erg geraakt door wat Kelder zei. "Niet alleen omdat het neerbuigend is, maar vooral omdat het totaal voorbijgaat aan wat het betekent om verpleegkundige te zijn en waarom mensen zoals ik daar bewust voor kiezen", schreef ze. "Ik moest ook meteen denken aan collega’s die twijfelen of ze dit vak wel willen blijven doen. Of aan studenten in opleiding: die moeten wel het gevoel houden dat ons vak ertoe doet.”

Haar bericht is tienduizenden keren geliket. "Ik ben verpleegkundige. Niet omdat ik geen arts kon worden. Maar omdat ik ervoor koos dicht bij mensen te staan", schrijft Messelink verder. "Omdat ik geloof in zorg die verder gaat dan diagnoses stellen. Omdat ik het verschil wil maken op momenten dat het er voor mensen écht toe doet. En ja, dat gebeurt vaak naast een arts, maar óók op momenten waarop de arts alweer door is naar de volgende kamer."

Dat je maar iets anders moet gaan doen als je geen vliegticket kan betalen, slaat nergens op. "Alsof de waarde van werk alleen meetelt in economische termen. Alsof de keuze voor zorg automatisch minder serieus genomen hoeft te worden." Bovendien zijn verpleegkundigen natuurlijk keihard nodig en maken veel mensen bewust de keuze voor het vak. "Omdat de wereld ook zorg, aandacht en nabijheid nodig heeft – niet alleen kennis, status of economische output."