Amerikanen massaal persoonlijk failliet door woekerrentes van supermarktcreditcards

Een karretje vol boodschappen met een creditcard aftikken aan de kassa: veel Amerikanen knopen zo de eindjes aan elkaar. Maar de financiële kater komt later. Steeds meer Amerikanen belanden in de problemen door schulden die ze oplopen via supermarktcreditcards. Het is verleidelijk om op de pof te leven, maar woekerrentes en stevige boetes hangen als een molensteen om de nek van de klant.

Supermarkten en andere winkelketens in de VS bieden hun eigen creditcards aan, als alternatief voor mensen met een lage kredietscore. Die consumenten kunnen namelijk niet altijd terecht bij traditionele banken, vanwege hun verhoogde risicoprofiel.

Woekerrentes

Volgens kredietvergelijker Bankrate zijn de gemiddelde rentetarieven op retailcreditcards inmiddels opgelopen tot een recordhoogte van 30,45 procent. Oorspronkelijk wilde de Consumer Financial Protection Bureau een limiet stellen aan de boetes die klanten moeten betalen als ze hun aflossingen missen. Maar creditcardmaatschappijen sleepten de toezichthouder voor de rechter en wonnen. De boetes bleven, en de rentes ook.

“Retailcreditcards trekken de meer risicovolle klanten aan met hun financiële dienstverlening”, schrijft CNBC, dat de situatie onderzocht. En dat betekent: juist mensen met een laag inkomen of een wankele kredietgeschiedenis worden nu geconfronteerd met enorme leenkosten én torenhoge boetes zodra ze in de problemen komen.

Dat zie je ook terug in de faillissementscijfers. Volgens data van Stretto, een bedrijf dat faillissementsdiensten levert, stijgt het aantal Amerikanen dat een aanvraag indient met een retailcreditcardschuld sneller dan het totale aantal faillissementen onder particulieren.

Tussen 2023 en 2024 nam het totaal aantal consumentenfaillissementen met 5,8 procent toe. Maar het aantal gevallen waarin creditcardschulden van winkelkaarten een rol speelden, groeide in diezelfde periode met 12 procent.

Bankenorganisatie ziet vooral kansen

Toch is er vanuit de financiële sector weinig erkenning van het probleem. De organisatie die banken en kredietverstrekkers vertegenwoordigt, benadrukt juist het nut van winkelkaarten: “Retailcreditcards spelen een belangrijke rol bij het helpen van consumenten om hun dagelijkse uitgaven te beheren en krediet op te bouwen. Consumenten hebben duizenden mogelijkheden om te shoppen voor tarieven, gebruik te maken van aanbiedingen voor saldo-overdrachten en toegang te krijgen tot hulp bij financiële moeilijkheden wanneer dat nodig is.”

Een boodschap die weinig troost biedt aan consumenten die juist door die kaarten in de schulden belanden.

Piet Krediet

Voor veel Amerikanen zijn deze kaarten meer dan een extraatje: ze vormen een manier om boodschappen te kunnen doen wanneer het geld op is. En hoewel er inderdaad opties zijn om gunstigere voorwaarden te vinden of hulp te krijgen bij financiële problemen, blijkt dat in de praktijk vaak moeilijk – zeker voor wie al diep in de schulden zit.

De combinatie van woekerachtige rentes, hoge boetes en het feit dat deze kaarten worden aangeboden aan mensen die juist financieel kwetsbaar zijn, maakt het tot een steeds groter maatschappelijk probleem.

Wat begon als een handige manier om punten te sparen of een tijdelijke lening af te sluiten, eindigt voor duizenden Amerikanen in de rechtbank. Of erger: in persoonlijke faillissementen die jarenlang doorwerken. De rekening wordt uiteindelijk betaald door de mensen die het zich het minst kunnen veroorloven.