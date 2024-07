Kleine krimp voor Duitse economie in tweede kwartaal

WIESBADEN (ANP/BLOOMBERG) - De economie van Duitsland, de grootste van Europa, is in het tweede kwartaal van dit jaar licht gekrompen. Volgens een vroege schatting van het Duitse federale statistiekbureau Destatis ging het om een krimp van 0,1 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal toen er nog een groei was te zien van 0,2 procent.

Daarmee was sprake van een onverwachte tegenvaller voor de belangrijkste handelspartner van Nederland, aangezien economen hadden juist op een kleine plus hadden gerekend. De krimp is volgens Destatis vooral te wijten aan zwakke bedrijfsinvesteringen.