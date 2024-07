Moederbedrijf Baileys en Smirnoff kampt met zuinigere consument

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Britse drankenconcern Diageo zag de omzet in het afgelopen boekjaar voor het eerst sinds de coronapandemie dalen. De producent van drankmerken als Johnnie Walker, Smirnoff, Guinness en Baileys kampte met een afnemende vraag in Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en in de Verenigde Staten. Door de verslechterde macro-economische omstandigheden en hoge inflatie kochten klanten in deze regio's minder en stapten ze vaker over op goedkopere merken.

De grootste distilleerder ter wereld behaalde in het boekjaar dat eindigde in juni een omzet van ruim 20 miljard dollar. Dat was 1,4 procent minder dan een jaar eerder en de eerste daling sinds 2020. In november vorig jaar gaf het bedrijf al een winstwaarschuwing door de tegenvallende verkopen. Naast dat consumenten vaker overstapten op goedkopere merken, maakten ze ook hun voorraden op die ze tijdens de coronapandemie hadden opgebouwd. Het bedrijf verwacht dat de consumentenomgeving uitdagend blijft en de druk op de marges in het huidige boekjaar aanhoudt.