Kleine minnen op Wall Street, Apple toont wat herstel

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine koersdalingen het weekend ingegaan. Apple stond bij de winnaars op Wall Street na een dag eerder nog flink te zijn gedaald door het nieuws dat het techconcern de prijzen van onder meer MacBooks en iPads verhoogt vanwege de sterk gestegen kosten voor geheugenchips. Chipbedrijf Micron Technology deed juist een stap terug na de sterke stijging een dag eerder.

Apple klom meer dan 2 procent. Op donderdag daalde het aandeel nog meer dan 6 procent. Micron Technology leverde 6,7 procent in. Een dag eerder sprong het aandeel nog bijna 16 procent omhoog dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers en vooruitzichten van het bedrijf.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 51.876,11 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 7354,02 punten. De technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent op 25.297,61 punten. Het was de vijfde verliesdag op rij voor de Nasdaq.

Ook andere chipbedrijven verloren na de flinke winsten in de voorgaande handelssessie. Het sentiment in de chipsector werd mede geraakt door het bericht dat AI-bedrijf OpenAI zijn beursgang mogelijk kan uitstellen tot volgend jaar na de tegenvallende prestaties van SpaceX sinds de beursgang eerder deze maand. Qualcomm, Lam Research, Applied Materials en SanDisk verloren tot ruim 10 procent na de stevige plussen op donderdag.

De olieprijzen gingen verder omlaag doordat er steeds meer olietankers door de Straat van Hormuz varen. Amerikaanse olie zakte tot onder 70 dollar per vat. Oliemaatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips werden tot 0,7 procent lager gezet.

Farmaceuten en medische bedrijven waren daarentegen in trek bij beleggers in New York. Johnson & Johnson, Pfizer, AbbVie en Eli Lilly wonnen tot 7 procent. De afgelopen tijd zijn er meerdere grote overnamedeals in de farmasector geweest.

Verder kwam er ook nog nieuws over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Dat is in juni verbeterd nadat het vertrouwen in mei nog naar het laagste niveau ooit zakte door zorgen over de hoge inflatie bij huishoudens. Een hoge inflatie schaadt de koopkracht van consumenten.