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Er is één sport waardoor je echt beter gaat slapen

gezondheid
door Nina van der Linden
maandag, 10 augustus 2026 om 20:16
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Wie slecht slaapt, krijgt vaak het advies om meer te bewegen. Maar welke vorm van beweging werkt het beste? Volgens een nieuwe analyse van tientallen onderzoeken is er één duidelijke winnaar: intensieve yoga.
Chinese onderzoekers bekeken de resultaten van dertig studies met in totaal ruim 2.500 mensen met slaapproblemen uit meer dan twaalf landen. Daaruit blijkt dat twee sessies intensieve yoga per week, van maximaal dertig minuten, de grootste verbetering van de slaapkwaliteit opleveren.
Het gaat nadrukkelijk niet om rustige ontspanningsyoga. Bij intensieve yoga volgen houdingen elkaar in een hoog tempo op en wordt het eigen lichaamsgewicht gebruikt als weerstand. Daarmee lijkt deze vorm van yoga effectiever dan wandelen, krachttraining, aerobics en traditionele Chinese bewegingsvormen zoals tai chi en qi gong.
Na intensieve yoga scoorde wandelen het best, gevolgd door krachttraining, waar ook Pilates en gewichtheffen onder vallen. Opvallend is dat de onderzoekers vonden dat intensieve yoga zelfs beter presteerde dan klassieke cardiotraining.

Ademhaling en spierbelasting

Waarom yoga zo goed lijkt te werken, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk speelt de combinatie van gecontroleerde ademhaling en spierbelasting een belangrijke rol. Ademhalingsoefeningen kunnen het parasympathische zenuwstelsel activeren, waardoor lichaam en geest gemakkelijker ontspannen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat yoga de hersenactiviteit beïnvloedt en zo een diepere slaap bevordert.
De resultaten sluiten deels aan bij eerder onderzoek. Zo bleek uit een studie uit 2025 dat tai chi op de lange termijn net zo effectief kan zijn als cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid.
Toch plaatsen de onderzoekers een kanttekening. Hoewel de analyse veel studies samenbrengt, zijn er nog relatief weinig onderzoeken die verschillende trainingsvormen rechtstreeks met elkaar vergelijken. Bovendien verschillen de deelnemers en de gebruikte yogastijlen sterk.
De conclusie blijft daarom voorzichtig: bewegen is goed voor de nachtrust en intensieve yoga lijkt op dit moment de meest veelbelovende keuze. Mensen die langdurig kampen met slapeloosheid of andere slaapproblemen doen er wel verstandig aan ook een arts te raadplegen.
Bron: Science Alert

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