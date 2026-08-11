Te mooi om waar te zijn: Staat er ineens 5.000 euro extra op je rekening? Trap niet in deze witwas-truc, volg deze stappen

Je opent je bank -app voor een routinecheck en schrikt je rot: er staat plotseling 5.000 euro extra op je saldo. Geen idee waar het vandaan komt, maar het voelt alsof je de hoofdprijs in een loterij hebt gewonnen waar je nooit aan meedeed. Geef het geld niet uit; bedank de 'gulle gever' niet. Sterker nog: doe helemaal niets!

Kort na het onverwachte bedrag krijg je vaak een berichtje van iemand die beweert per ongeluk het verkeerde rekeningnummer te hebben ingetikt. Vriendelijk, geduldig en met de vraag of je het geld even wilt terugstorten. Het liefst naar een ander account, of via PayPal. Precies op dat moment klapt de val dicht.

Witwassen

Wie uit puur fatsoen direct de bank-app pakt en het bedrag terugboekt, wordt namelijk onbewust onderdeel van een witwasconstructie. Criminelen gebruiken gehackte bankrekeningen van andere slachtoffers, gecombineerd met gestolen gegevens van het darknet, om geld via jouw rekening door te sluizen. Meldt het oorspronkelijke slachtoffer zich later bij de bank of politie, dan is de oplichter allang gevlogen met jouw geld. Jij blijft achter met een afboeking en een gat in je rekening door de de 'terugbetaling' die je zelf al overmaakte.

Rode vlag

Belt of mailt de afzender je persoonlijk om het bedrag terug te vragen? Dan is dat een enorme waarschuwing dat er iets niet in de haak is. Bij een echte typefout heeft de ongelukkige afzender namelijk nooit jouw contactgegevens.

Wat je wél moet doen

- Laat het geld gewoon staan

- Meld het direct én schriftelijk bij je bank

- Doe aangifte bij de politie

- Laat een terugboeking uitsluitend via de bank verlopen, nooit op eigen initiatief

De teller van 1095 dagen

Je bent wettelijk verplicht om het geld terug te geven als daar terecht om gevraagd wordt. Maar meldt zich, via de bank of de rechter, na precies drie jaar nog steeds niemand? Dan vervalt de vordering. Na 1095 dagen geduldig wachten, is die onverwachte meevaller dus alsnog officieel van jou.