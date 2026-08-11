Te mooi om waar te zijn: Staat er ineens 5.000 euro extra op je rekening? Trap niet in deze witwas-truc, volg deze stappen

Je opent je bank
-app voor een
routinecheck en schrikt je rot: er staat plotseling 5.000 euro extra
op je saldo. Geen idee waar het vandaan komt, maar het voelt alsof je
de hoofdprijs in een loterij hebt gewonnen waar je nooit aan meedeed.
Geef het geld niet uit; bedank de 'gulle gever' niet. Sterker nog:
doe helemaal niets!
Kort na het onverwachte bedrag krijg je
vaak een berichtje van iemand die beweert per ongeluk het verkeerde
rekeningnummer te hebben ingetikt. Vriendelijk, geduldig en met de
vraag of je het geld even wilt terugstorten. Het liefst naar een
ander account, of via PayPal. Precies op dat moment klapt de val
dicht.
Witwassen
Wie uit puur fatsoen direct de bank-app
pakt en het bedrag terugboekt, wordt namelijk onbewust onderdeel van
een witwasconstructie. Criminelen gebruiken gehackte bankrekeningen
van andere slachtoffers, gecombineerd met gestolen gegevens van het
darknet, om geld via jouw rekening door te sluizen. Meldt het
oorspronkelijke slachtoffer zich later bij de bank of politie, dan is
de oplichter allang gevlogen met jouw geld. Jij blijft achter met een
afboeking en een gat in je rekening door de de 'terugbetaling' die je
zelf al overmaakte.
Rode vlag
Belt of mailt de afzender je
persoonlijk om het bedrag terug te vragen? Dan is dat een enorme
waarschuwing dat er iets niet in de haak is. Bij een echte typefout
heeft de ongelukkige afzender namelijk nooit jouw contactgegevens.
Wat je wél moet doen
- Laat het geld gewoon staan
- Meld het direct én schriftelijk bij
je bank
- Doe aangifte bij de politie
- Laat een terugboeking uitsluitend via
de bank verlopen, nooit op eigen initiatief
De teller van 1095 dagen
Je bent wettelijk verplicht om het geld
terug te geven als daar terecht om gevraagd wordt. Maar meldt zich,
via de bank of de rechter, na precies drie jaar nog steeds niemand?
Dan vervalt de vordering. Na 1095 dagen geduldig wachten, is die
onverwachte meevaller dus alsnog officieel van jou.