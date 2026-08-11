Poetin jaagt op OnlyFans-modellen: drie jaar voorwaardelijk en een internetverbod

Een blote schouder op Telegram leverde in Rusland tot vorig jaar abonnees op. Nu levert het een strafdossier op. Moskou jaagt op jonge vrouwen die met erotische content geld verdienden, en de rechter deelt de rekening uit: voorwaardelijke celstraffen, verbeurdverklaringen en een verbod om nog online te bestaan.

Bekennen, huilen, betalen

Op 31 juli oordeelde de Mesjtsjanski-rechtbank in Moskou over Sofya Vershinina (21), online bekend als Sonya Marmeladova. Ze verkocht via een besloten, betaald Telegram-kanaal toegang tot expliciete foto's en video's van zichzelf. De officier van justitie eiste drieënhalf jaar strafkolonie. Ze bekende, betuigde spijt en kwam weg met drie jaar voorwaardelijk.

Goedkoop was die spijt niet. Ze raakt 4,8 miljoen roebel kwijt, ongeveer 52.000 euro, haar iPhone 16 Pro Max is verbeurd verklaard en ze mag drie jaar geen internetplatforms beheren of online verschijnen. Volgens het onderzoek verdiende ze in totaal ruim 30 miljoen roebel, zo'n 325.000 euro. Haar handboeien, choker en speeltjes, in beslag genomen als bewijs, kreeg ze wel terug.

Ze mag drie jaar niet online verschijnen. Voor een contentmaker is dat geen straf maar een beroepsverbod.

De volgende zit al vast

Vershinina is geen incident. Diana Shurygina (27), die na haar huwelijk Sjljanina heet, kreeg op 16 juni huisarrest in een vergelijkbare zaak. Toen bleek dat ze tijdens dat huisarrest haar mobiel bleef gebruiken, verhuisde ze op 8 juli naar een Moskouse gevangenis; half juli werd dat voorarrest verlengd tot 19 augustus. Ze wordt vervolgd voor het verspreiden van pornografisch materiaal in groepsverband, waar twee tot zes jaar strafkolonie op staat.

Ook Anastasia Ovsjannikova (24), online Nastya Kholod, en hun dertigjarige manager Ludwig Kritsjker zijn verdachten in die zaak. Juist die groepsconstructie maakt de aanpak zo breed: fotografen, chatoperators en managers kunnen mee het dossier in. Russische media die dicht bij de opsporingsdiensten staan, melden dat een grotere controleronde langs erotische accounts in voorbereiding is.

Wie meefilmt, meebetaalt of alleen maar de abonnees beheert, kan verdachte worden.

Waarom nu, en niet in 2015

De wet die dit mogelijk maakt bestaat al jaren, maar werd in maart 2022 aangescherpt, enkele weken na de inval in Oekraïne. Waar eerst vooral verspreiding via massamedia strafbaar was, staat sindsdien publicatie via internet er letterlijk in. Daarmee vielen OnlyFans, Telegram en webcamplatforms opeens binnen bereik van het strafrecht.

Officieel gaat het om bescherming van traditionele waarden en van de samenleving. In de praktijk past het in een campagne die al langer loopt: de lhbti-beweging is extremistisch verklaard, geslachtsbevestigende zorg is verboden en de internetcensuur groeit hard. De Russische toezichthouder blokkeerde vorig jaar bijna 1,3 miljoen webpagina's, 59 procent meer dan het jaar ervoor.

Het wetsartikel in kort bestek

Artikel 242 van het Russische wetboek van strafrecht verbiedt het maken en verspreiden van pornografisch materiaal. Sinds de wijziging van 6 maart 2022, die op 17 maart 2022 in werking trad, staat publicatie via internet er expliciet in. Gebeurt het in groepsverband, met massamedia of internet, of met grote inkomsten, dan geldt twee tot zes jaar gevangenisstraf.

Zedenpolitie met een spreadsheet

Wat overblijft is een staat die per vrouw bepaalt wat er van haar lichaam zichtbaar mag zijn, en die de opbrengst afroomt zodra het antwoord nee is. De zaken tegen een 21-jarige met een penthouse en een 27-jarige uit een talkshow zijn geen zedenkwestie. Ze zijn een demonstratie: het Kremlin beslist wie er online mag bestaan.

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