Borsten of billen: wat vinden mannen aantrekkelijker?

Borsten of billen, het is een nogal platte maar nog steeds veel voorkomende vraag. Nieuw onderzoek onder bijna vierhonderd Noorse mannen geeft antwoord: billen spelen een grotere rol spelen bij fysieke aantrekkingskracht dan borsten.

Psycholoog Mehmet Mehmetoglu van de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie onderzocht de voorkeuren van 395 mannen met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar. De deelnemers gaven op een schaal van een tot vijf aan hoe belangrijk zij de borsten en billen van een potentiële partner vonden.

Op basis van de antwoorden onderscheidde de onderzoeker vier groepen. De grootste groep (53 procent) hechtte veel waarde aan zowel borsten als billen. Een tweede groep (20 procent) vond beide kenmerken redelijk belangrijk, maar minder uitgesproken.

Opvallend was de derde groep. Bijna een op de vijf mannen (18 procent) bleek een duidelijke voorkeur voor billen te hebben, terwijl borsten voor hen veel minder belangrijk waren. Een groep die juist uitsluitend borsten belangrijk vond, werd niet gevonden.

Volgens Mehmetoglu wijst dat erop dat billen een centralere rol spelen in mannelijke aantrekkingskracht dan eerder werd gedacht. Vanuit de evolutionaire psychologie zouden billen signalen afgeven over gezondheid, vruchtbaarheid en jeugd, eigenschappen die onbewust een rol spelen bij partnerkeuze.

Persoonlijke waarden

Het onderzoek keek ook naar persoonlijke waarden. Mannen die veel belang hechtten aan uiterlijk en status bleken vaker in de groep te vallen die sterk op fysieke kenmerken let. Mannen met meer egalitaire opvattingen over de rol van mannen en vrouwen richtten zich juist minder op het lichaam van een potentiële partner.

De onderzoeker benadrukt wel dat de resultaten niet voor alle mannen gelden. De studie werd uitgevoerd onder een relatief kleine groep jonge Noorse mannen, waardoor de uitkomsten niet zonder meer zijn door te trekken naar andere landen of leeftijdsgroepen.

Volgens Mehmetoglu is de belangrijkste les dat fysieke voorkeuren waarschijnlijk deels biologisch zijn bepaald, maar dat mensen zich daar ook bewust van kunnen zijn. "Uiterlijk speelt een rol, maar het is verstandig om bij het kiezen van een partner ook oog te houden voor andere eigenschappen, zoals persoonlijkheid en intelligentie."