Kleine plussen voor beurzen New York na cijfers banenmarkt VS

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zetten woensdag hun opmars voort, terwijl beleggers de harde woorden van de Amerikaanse president Donald Trump over China en de verdubbeling van de tarieven op wereldwijd staal en aluminium naast zich neerlegden. Daarbij verwerkten handelaren op Wall Street ook cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt van loonstrookverwerker ADP.

De banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven is vertraagd tot het laagste tempo in twee jaar, waarbij sectoren als zakelijke dienstverlening en onderwijs en gezondheidszorg banen verloren. Dit wijst op een verzwakte vraag naar arbeidskrachten, wat suggereert dat de grote onzekerheid rond Trumps economische beleid invloed heeft op personeelsbeslissingen van bedrijven. Trump zelf ziet hierin echter een nieuw argument voor de Federal Reserve om de rente te verlagen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent hoger op 42.617 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 5986 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 19.480 punten.

Met het vooruitzicht van een mogelijk gesprek tussen Trump en de Chinese president Xi Jinping deze week, zei de Amerikaanse leider op zijn platform Truth Social dat het "extreem moeilijk is om een deal te sluiten" met zijn tegenhanger. De spanningen tussen de VS en China zijn weer opgelaaid nadat Trump Beijing ervan beschuldigde een akkoord te schenden dat leidde tot een vermindering van de wederzijdse tarieven tussen 's werelds grootste economieën.

Ook verdubbelde Trump woensdag de wereldwijde tarieven op staal en aluminium naar 50 procent, waarmee hij de handelsoorlog met zowel vijanden als bondgenoten opvoerde. EU-handelscommissaris Maroš Šefčovič en de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer hebben daarnaast met elkaar gepraat. Šefčovič zei later dat de EU de tariefverhoging "sterk" betreurt en voegde eraan toe dat het "de lopende onderhandelingen niet helpt, vooral omdat we vooruitgang boeken".