President Zelensky stelt bestand voor topontmoeting voor

KYIV (ANP/AFP/RTR) - De Oekraïense leider Volodymyr Zelensky heeft voorgesteld de wapens neer te leggen op zijn minst tot een topontmoeting tussen hem en de Russische president Vladimir Poetin. Zelensky zei dat hij "elke dag" klaarstaat voor een topontmoeting met Poetin en met diens Amerikaanse en Turkse ambtgenoten Donald Trump en Recep Tayyip Erdogan.

De recente vredesvoorstellen uit het Kremlin voor een wapenstilstand kan Zelensky naar eigen zeggen niet serieus nemen. Het is volgens hem een ultimatum.

Sinds half mei hebben Oekraïense en Russische delegaties elkaar twee keer direct gesproken in Istanbul, in het bijzijn van Turkse bemiddelaars. Ze spraken over mogelijkheden de strijd tijdelijk te staken of te stoppen en over het uitwisselen van gevangenen. Volgens Zelensky, die kennelijk topoverleg beoogt, zijn die gesprekken met de delegaties in deze vorm in Istanbul verder zinloos.