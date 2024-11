Kleine stijging autoverkoop EU in oktober na daling maand eerder

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in oktober licht gestegen, na een daling in de voorgaande maand. Volgens de Europese brancheorganisatie ACEA werden vorige maand in de EU 866.397 nieuwe auto's op kenteken gezet, een toename van ruim 1 procent vergeleken met een jaar eerder. In september zakte de verkoop nog met meer dan 6 procent in.

ACEA zegt dat met name in de grote automarkten Spanje en Duitsland de verkopen klommen, maar dat er wel dalingen waren te zien in Frankrijk en Italië. In Nederland deed de verkoop het goed met een plus van bijna 14 procent tot meer dan 32.000 nieuwe auto's.

De brancheorganisatie meldt verder dat het marktaandeel van auto's met benzine- en dieselmotoren vorige maand daalde, terwijl het aandeel volledig elektrische auto's onveranderd bleef. Het aandeel van hybride auto's nam juist toe.

Over de eerste tien maanden van dit jaar werden in de EU meer dan 8,8 miljoen auto's verkocht, eveneens iets meer dan een jaar eerder.