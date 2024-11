Aandacht voor chipbedrijven op Damrak na resultaten Nvidia

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag vooral uit naar de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI. De Amerikaanse verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) Nvidia kwam woensdag na de slotbel op Wall Street opnieuw met sterke kwartaalresultaten. Nvidia wist in de afgelopen kwartalen de hooggespannen marktverwachtingen steeds ruimschoots te overtreffen. De omzetvooruitzichten voor het huidige kwartaal lijken echter niet helemaal aan de hoge verwachtingen te voldoen en het aandeel lijkt donderdag lager te gaan openen.

De licht teleurstellende vooruitzichten suggereren dat het enthousiasme rond AI de realiteit mogelijk voorbijschiet. Nvidia-beleggers dreven de aandelen dit jaar al met zo'n 200 procent op, waardoor het 's werelds meest waardevolle bedrijf werd. Maar de chipfabrikant heeft moeite om aan de grote vraag naar zijn producten te voldoen. Nvidia verklaarde verder dit kwartaal te beginnen met de levering van zijn nieuwe Blackwell-chip. Door de hoge vraag naar die AI-chip zal Nvidia waarschijnlijk nog meerdere kwartalen niet aan die vraag kunnen voldoen.

De AEX-index lijkt licht hoger te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omlaag, na de resultaten van Nvidia. De Nikkei in Tokio verloor 0,9 procent. De Japanse chiptester Advantest zakte 1,6 procent. In Taiwan daalde Foxconn, dat chips maakt voor Nvidia, 4 procent. De Kospi in Seoul hield het verlies beperkt tot 0,1 procent, mede dankzij een sterke koerswinst van chipproducent Samsung (plus 2 procent). Chipbedrijf SK Hynix, een leverancier van Nvidia, daalde daarentegen 1,1 procent.

Adani Group

In India gingen de bedrijven van de Adani Group hard onderuit. Beleggers schrokken van het bericht dat voorzitter en oprichter Gautam Adani in New York is aangeklaagd om fraude. De Indiase miljardair zou in eigen land ambtenaren hebben omgekocht in ruil voor miljardencontracten voor zonne-energieprojecten en dat verzwegen hebben voor Amerikaanse banken en investeerders.

Op het Damrak liet voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich weten het resterende belang in de Franse geur- en smaakfabrikant Robertet Group te hebben verkocht. Ook kwam Envipco nog met cijfers. De maker van recyclingmachines zag de omzet in het derde kwartaal stijgen.

Euro- en oliekoersen

De euro was 1,0543 dollar waard, tegen 1,0520 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 69,15 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent duurder, op 73,21 dollar per vat.