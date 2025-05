KLM annuleert zondag twee vluchten om onderhoud Boeing 787's

SCHIPHOL (ANP) - KLM annuleert zondag opnieuw vluchten die zouden worden uitgevoerd met een Boeing 787. Het gaat om een vlucht naar Shanghai en een naar Los Angeles.

Aanleiding voor de annulering is versneld onderhoud van een aantal Boeing 787's in de vloot van KLM. Bij eerder onderhoud is op bepaalde onderdelen niet de juiste procedure gevolgd bij zeven van die toestellen.

De passagiers, zo'n tweehonderd per vlucht, worden volgens een woordvoerster van KLM omgeboekt naar een andere vlucht. Dat kan ook met een toestel van een andere maatschappij zijn. De reizigers vliegen dus alsnog naar hun bestemming, maar wel met enige vertraging, zegt de woordvoerster.

Twee vluchten die KLM zondag zou uitvoeren naar Buenos Aires en Los Angeles worden volgens planning uitgevoerd, maar dan met een Boeing 777.

Zaterdag annuleerde KLM drie vluchten, naar Mexico, Chicago en Portland. Ook die zijn omgeboekt. Hoe de planning voor maandag is, kon KLM nog niet zeggen.